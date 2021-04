Cantora Rita Ora usa criação de designer português

Aos 24 anos, Gonçalo Peixoto tem vindo a afirmar-se cada vez mais como um dos nomes mais sonantes na moda portuguesa. Na passada quinta-feira Rita Ora utilizou um casaco do criador e partilhou o momento nas redes sociais.

A cantora e atriz britânica, que é uma das principais referências do estilista no mundo da música, é, até agora, a figura de maior renome a utilizar uma das suas criações. O jovem criador do Porto chegou ao ‘closet’ de Rita Ora com um blazer oversized a simular pele de cobra, num tom prateado brilhante, bem chamativo e ao estilo da cantora.

créditos: Notable

Já no passado mês de março, Gonçalo Peixoto tornou-se no designer português mais jovem de sempre a apresentar as suas criações na conceituada Semana da Moda de Milão, no mesmo calendário de marcas como Chanel, Saint Laurent ou Givenchy. Essa coleção será também apresentada na próxima edição da ModaLisboa, por transmissão ao vivo, no fim-de-semana de 17 e 18 de outubro.