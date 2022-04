A Courir escolheu o ArrábidaShopping para abrir a primeira loja da marca em Vila Nova de Gaia e a segunda no norte do país. É no Piso 1 do centro comercial que, desde 15 de abril, os visitantes podem encontrar num só espaço reconhecidas marcas como a Nike, Fila, Adidas, Vans, Converse, Levi’s, Reebok, Lacoste, Crocs ou Buffalo.

A nova loja da cadeia francesa, que já tem 40 anos de história e espaços em vários países, conta com 200 metros quadrados ocupados, em grande parte, por sapatilhas, na qual é uma referência. Mas também tem disponível roupa desportiva, como sweatshirts, calções e casacos, assim como acessórios, desde mochilas, bolsas e chapéus.

créditos: Courir

A Courir do ArrábidaShopping está incluída nas lojas “wood”, um projeto da marca pensado para as mulheres e que recupera os códigos de cultura dos sneakers.