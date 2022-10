Buzina apresentou no sábado a sua nova coleção na 59.ª edição da ModaLisboa. "Outubro de 2022. A terra tornou-se demasiado apertada para acolher os nossos sonhos, demasiado desordenada para acalmar os nossos medos, demasiado tudo quando a única coisa que queríamos era um minuto do dia a sós. O que era sólido dissolve-se no ar. A sanidade é frágil como uma bola de sabão. Vivemos um mix de ansiedade e possibilidades que é combustível numa viagem para uma galáxia que pode ser tão distante quanto nós mesmos. Houston, we have a problem – e a solução: ocupemos um lugar no espaço inabitado", descreve a ModaLisboa sobre o desfile de Buzina.

"Viajemos até uma localização sem nome, sem julgamento, sem gravidade(s). Orbitemos as nossas ideias em torno da nossa própria imaginação. Sejamos Valentina [Tereshkova] e refugiemo-nos no nosso metaverso mental. E depois quando quisermos, quando estivermos preparadas, aterremos os pés na terra, onde a Moda nos acolhe não pela sua função prática mas essencial: agasalhar as nossas necessidades. Humanas", lê-se no pressbook.

Veja as fotos do desfile

Apresentações das coleções até domingo

No sábado, os nomes aguardados foram Filipe Augusto, Luís Buchinho, Buzina, Kolovrat, Carlos Gil, Ricardo Andrez, Luís Carvalho e Call Me Gorgeous by Luís Borges.

Para domingo estão agendados os desfiles, além de João Magalhães, de Nuno Gama, Duarte, Ivan Hunga Garcia, Valentim Quaresma, Salsa Jeans X Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Dino Alves e Gonçalo Peixoto. Nesta edição as apresentações acontecem todas exclusivamente em modo presencial, mas serão transmitidas em ‘streaming’.

Embora os desfiles sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui, além das “Fast Talks”, exposições, performances e uma ‘pop-up store’ (loja temporária, em português) de ‘designers’ nacionais. As exposições, performances e a ‘pop-up store’ podem ser visitadas entre sexta-feira e domingo.

Mais informações sobre a 59.ª edição da ModaLisboa estão disponíveis em www.modalisboa.pt. A ModaLisboa é organizada pela Associação ModaLisboa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.

Com Lusa