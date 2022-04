Cristina Ferreira deslumbrou no último domingo com o look escolhido para conduzir a final de 'Big Brother Famosos' e a gala de estreia de 'Big Brother Desafio Final'.

A comunicadora elegeu para a ocasião um vestido branco comprido, combinado com botas de cano alto prateadas e uns vistosos brincos em forma de rosa.

As joias, de cor prateada e repletas de brilhantes, deixaram os fãs rendidos... tanto que "esgotaram em menos de 24 horas". A novidade é anunciada nas redes sociais da comunicadora, que quis agradecer a procura do artigo.

Os brincos a que deu o nome de Flor XL encontravam-se à venda na loja online da apresentadora por 59,50€ e resultam de uma parceria da diretora de ficção e entretenimento da TVI com Cristina Pais.

