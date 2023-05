Como forma de homenagear alguns dos seus estilos de sandálias mais icónicas, a Birkenstock apostou no lançamento de três modelos originais numa edição limitada a ser lançada este mês.

As Madrid, Arizona e Gizeh, que este ano comemoram o seu 60º, 50º e 40º aniversário respetivamente, ganham uma nova vida numa coleção cápsula composta por oito cores, que vão desde os tons neutros a alguns toques de cor, e ainda inclui um acessório muito especial: um par de meias ao estilo vintage.

Recorde-se que estes três modelos têm uma coisa em comum: a footbed original da marca alemã, que graças à sua forma anatómica consegue proporcionar uma sensação de conforto ao caminhar e faz parte do seu ADN.

"A Birkenstock marcou a história do design com os modelos Madrid, Arizona, e Gizeh, e revolucionou o desenvolvimento do calçado footfriendly. Uma simbiose de sucesso da funcionalidade e design não só define os modelos que celebram o seu aniversário, mas também determina cada passo que damos. Com raízes ortopédicas profundas, a Birkenstock defende a funcionalidade sofisticada, o compromisso com o craftsmanship, a qualidade intransigente, e a promessa de uma experiência de produto inimitável", refere Oliver Reichert, CEO da marca, em comunicado.

Todos os modelos desta coleção de aniversário são numerados e vêm dentro de uma caixa inspirada no aquivo da marca.

A coleção vai estar disponível a partir de 11 de maio em exlcusivo no site oficial da marca.