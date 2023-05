Consciente do impacto que os brinquedos e as bonecas têm nas principais etapas de desenvolvimento dos mais novos e na forma como ajudam a moldar os pensamentos e perceções das crianças, a Mattel apostou em mais lançamento inclusivo: uma Barbie com síndrome de Down.

Incluída na linha das Barbie Fashionistas para 2023, o objetivo é permiter que mais crianças se revejam na Barbie, proporcionando assim uma sensação de inclusão, ao mesmo tempo que estimula a representatividade e a aceitação da diferença no mundo.

“Sendo a linha de bonecas mais inclusiva e que apresenta maior diversidade no mercado, a Barbie desempenha um papel importante nas experiências das crianças desde cedo, e estamos dedicados em fazer a nossa parte para contrariar o estigma social através das brincadeiras” afirma Lisa McKnight, Vice-Presidente Executiva e Diretora Global da Barbie & Dolls, Mattel em comunicado. “O nosso objetivo é permitir que todas as crianças se possam rever na Barbie e, em simultâneo, encorajarmos as crianças a brincarem com bonecas que não se pareçam consigo mesmas. Brincar com bonecas fora da experiência vivida pela própria criança pode ensinar compreensão e criar uma maior noção de empatia, levando a um mundo de maior aceitação. Estamos orgulhosos de apresentar a boneca Barbie com síndrome de Down para melhor refletir o mundo à nossa volta e aprofundar o nosso compromisso em celebrar a inclusão através de brincadeiras.”

De forma a garantir que este lançamento representa verdadeiramente uma pessoa com síndrome de Down, a marca trabalhou diretamente com a National Down Syndrome Society (NDSS), que acompanhou de perto todo o processo de design da famosa boneca, que apresenta uma nova escultura de rosto, corpo e não só.

"Foi uma honra trabalhar com a Barbie na boneca Barbie com síndrome de Down. Significa muito para a nossa comunidade, que, pela primeira vez, pode brincar com uma boneca Barbie que se parece consigo. Esta Barbie serve como um lembrete de que nunca devemos subestimar o poder da representação. É um gigante passo em frente na inclusão e um momento que estamos a celebrar”, revela Kandi Pickard, presidente e CEO da NDSS.

Ao nível do vestuário e acessórios, a marca teve ainda o cuidado de incluir diferentes símbolos e características associadas à síndrome de Down e cromossoma 21, como é o caso do vestido com padrões de borboletas em amarelo e azul ou as órteses rosa que muitas crianças usam para apoiar os pés e tornozelos.

Recorde-se que é o último lançamento inclusivo da marca que, no passado, já apostou em edições da famosa boneca com vitiligo, em cadeira de rodas, com próteses ou aparelho auditivo.

A Barbie com síndrome de Down está disponível nos principais pontos de venda em Portugal e custa 15,99€.