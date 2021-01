Os embaixadores globais da FILA, a banda sensação sul-coreana BTS, continuam a bater recordes por todo o mundo, especialmente com a sua primeira música totalmente em inglês, "Dynamite”.

Não só a banda é presença habitual nos tops mundiais, como foi o primeiro grupo pop sul-coreano a receber uma nomeação para os prémios Grammy.

Desde outubro de 2019, que os sete membros dos BTS, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehyung, Jungkook são embaixadores da FILA, apresentando os seus looks mais icónicos.

Esta coleção FILA volta a focar-se no essencial do streetwear casual com casacos oversize, sweatshirts largas ou calças em cores clássicas e cortes largos que podem ser combinados sem esforço.

Vários materiais diferentes conferem às peças um visual desportivo e moderno, para além de serem extremamente confortáveis, seja para usar na rua ou em casa.