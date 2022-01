Neste inverno, a Lacoste viaja até Nova Iorque e une-se à Awake NY de Angelo Baque para uma coleção cápsula que reinterpreta peças icónicas da Lacoste.

Figura emblemática de streetwear, Baque colabora com a diretora artística da Lacoste, Louise Trotter, para criar uma coleção unissexo de 12 peças projetadas para as ruas de Paris e os cinco distritos de Nova Iorque.

Composta essencialmente por verdes profundos, azuis, vermelhos e cremes, a coleção é clássica e inspirada nos códigos desportivos franceses do património da Lacoste, reinterpretados pela Awake NY para as movimentadas ruas de Manhattan e os seus bairros circundantes.

As t-shirts clássicas apresentam o piqué de algodão característico da Lacoste, enquanto as sweatshirts oversize de decote redondo e as calças de forro polar piscam o olho aos fatos de treino clássicos dos anos 90.

LACOSTE X AWAKE

Baque mergulhou nos arquivos da Lacoste para desenhar a coleção, elegendo peças da história da marca que foram atualizadas para a colaboração Awake NY. “A parceria com a Lacoste deu-nos a oportunidade de fazer algo inesperado”, disse Baque. “A sua estética preppy é muito diferente da nossa. Aceder aos arquivos e mergulhar no património da Lacoste inspirou-nos a criar algo versátil e funcional. Todas as peças da coleção combinam-se entre si.”

A lavagem do polo de riscas dá-lhe um toque vintage e inclui detalhes contrastantes, enquanto o cardigan de xadrez, o boné de beisebol Campers e o jersey bordado incluem os logótipos de ambas as marcas em jacquard.

Simbolizando a união da Lacoste com a Awake NY, os logos surgem em grande formato e misturam a icónica silhueta do crocodilo com uma letra “A” de inspiração universitária em peças selecionadas.

LACOSTE X AWAKE

«As colaborações da Lacoste são uma oportunidade para reunir mundos criativos aparentemente opostos. Trata- se de cocriar, ultrapassar os limites, reinventar a Lacoste ad infinitum. Essa é a própria essência do diálogo cultural; a partir de duas linguagens diferentes, criamos uma terceira”, disse Louise Trotter, Diretora Artística da Lacoste.

A coleção Lacoste x AWAKE NY foi lançada na quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 em lacoste.com e wakeyclothing.com.