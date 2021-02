Elaborada a partir do sucesso da sua primeira colaboração no verão passado, a totalmente nova cápsula Madelaine Petsch x Fabletics combina função com uma estética moderna.

Apresentando peças ousadas e conjuntos a condizer, cada uma delas foi pensada para transformar a aparência de cada uma de nós. "Combinamos detalhes de alta costura com os tecidos mais suaves e definidores de formas, para uma aparência mais elegante e confortável!", disse Madelaine Petsch.

Esta é uma evolução natural da primeira coleção de Madelaine com a Fabletics, combinando o seu toque único com alguns dos favoritos da marca, como uma variedade de leggings e calções usando os seus tecidos exclusivos PowerHold, Motion365 e PureLuxe.

Os destaques incluem hoodies, casacos e sutiãs altamente lisonjeiros, com detalhes inspirados em lingerie, como cinturas em estilo espartilho e costuras curvas. A coleção aborda a funcionalidade de um ponto de vista fashion.

A coleção de edição limitada Madelaine Petsch x Fabletics de 10 peças (em vários tamanhos) já se encontra disponível em fabletics.com.