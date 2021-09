A atriz Ana de Armas é a embaixadora do Conselho de Diamantes Naturais (NDC) e volta, pela segunda vez, a ser a cara de nova campanha publicitária intitulada "For Moments Like No Other".

"As vendas de joias com diamantes registaram um crescimento recorde à medida que emergimos da pandemia", disse David Kellie, CEO do Natural Diamond Council. "Os consumidores estão ansiosos por criar novas memórias e os diamantes naturais são sinónimo de celebrar os momentos da vida. Esta campanha emana do manifesto "Love Life" na sua essência. Estamos muito felizes em ter Ana de Armas de volta connosco para mais um ano para partilhar a magia dos diamantes naturais", conclui.

A campanha foi filmada em Maiorca, Espanha, incorporando totalmente o espírito "Love Life" e onde se vê a atriz em diversos ambientes sociais e como os diamantes naturais podem ajudar a criar novas memórias.

"Espero que esta campanha traga alegria e esperança a todos. E que inspire as pessoas a amarem-se mais, a aproveitarem cada minuto e valorizarem os momentos de felicidade com os seus entes queridos. Foi uma experiência incrível trabalhar com esta equipa", revelou Ana de Armas.

A atriz usou uma coleção de diamantes de 11 peças que foi criada exclusivamente para esta campanha pela designer de joias Malyia McNaughton, que faz parte da iniciativa de Designer Emergentes da NDC.

A coleção está disponível em madebymalyia.com.