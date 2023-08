A Decenio - que se assume como uma marca clássica com olhos postos no futuro - vai, através de uma nova colaboração, levar a inovação e criatividade dos seus designs ao mundo do desporto.

Em causa está o facto de ser sido nomeada parceira do Comité Olímpico Português e ter aceitado o desafio de desenhar os uniformes da equipa de Portugal para os próximos Jogos Olímpicos, que se irão realizar em Paris.

Apesar de ainda estarmos a um ano do evento, a Decenio, que define esta oportunidade como "um privilégio" e "um orgulho", explicando que vai ficar encarregue de desenhar e produzir os uniformes utilizados pelos atletas portugueses que vão representar o nosso país na capital francesa.

"A marca aceitou o desafio de vestir os atletas olímpicos nas cerimónias de abertura e encerramento da competição, assim como em outros momentos formais e informais, assumindo-o com um grande sentido de responsabilidade", refere em comunicado sobre esta iniciativa.

Mas recorde-se que esta não é uma experiência totalmente nova para a marca portuguesa, que se estreou pela primeira vez nestas andanças há três anos, época em que o uniforme para os Jogos Olímpicos 2020 que se realizaram em Tóquio, no Japão.

Os Jogos Olímpicos 2023 decorrem de 26 de julho a 11 de agosto de 2024 em Paris.