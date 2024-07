Como forma de assinalar a edição de 2024 dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris, cuja cerimónia de abertura se realiza no dia 26 de julho em Paris, a Dior decidiu assinalar o momento com uma iniciativa muito especial.

A maison francesa convidou 15 atletas olímpicas e paralímpicas femininas para serem embaixadoras da marca e fotografá-las num ambiente que conseguisse juntar o melhor de dois mundos: a moda e o desporto.

CLARISSE AGBEGNENOU - JUDOKA © REGINE DAVID (2) A judoca Clarisse Agbegnenou créditos: © REGINE DAVID/ Dior Divulgação

Na sessão fotográfica de cada uma das desportistas foram incorporadas diferentes poses e elementos que remetem o observador para aquela que é a modalidade pela qual vão competir este verão. E dado a parceira com a casa de moda francesa, como não podia deixar de ser as 15 protagonistas tiveram ainda oportunidade de usar algumas das peças mais emblemáticas do universo Dior.

A esgrimista paralímpica italiana Béatrice Vio Grandis, a judoca francesa Clarisse Agbegnenou, a ginasta Melanie de Jesus dos Santos ou a tenista paralímpica Pauline Deroulede são algumas das atletas que participaram nesta iniciativa, tornada possível no âmbito das Olimpíadas Culturais, e cujo resultado final vai estar em exposição no Café de La Galerie Dior, em Paris.

Café de La Galerie Dior créditos: © Alessandro Garofalo/Dior Divulgação

Todos aqueles que visitarem a icónica flagship da marca, localizada no 30 da Avenue Montaigne, entre 24 de julho a 9 de setembro de 2024 poderão ver de perto os diferentes retratos que vão estar patentes durante tempo limitado neste espaço.

"Estas imagens alegres, poéticas e maravilhosamente inspiradoras destacam os valores da audácia, da excelência e da criatividade que unem os mundos da alta-costura e do espetáculo. Um tributo à perseverança e à auto-transcendência, um convite para alcançar os seus sonhos, em nome da paixão e da liberdade", pode ler-se no comunicado enviado pela marca sobre esta exposição inclusiva.