Com o aproximar da primavera é tempo de olhar para as passarelles e pensar em como nos queremos maquilhar nos próximos tempos. As tendências, ainda que muitas sejam efémeras, ajudam a quebrar com a rotina e a arriscar com maior segurança em novos visuais.

Se gosta de maquilhagem e de se maquilhar, há boas notícias. A Makeup School está de volta à Perfumes & Companhia.

Para esta edição, voltada exatamente para as tendências de maquilhagem, a escola vai partilhar um conjunto de truques e dicas para que os looks de Hailey Bieber ou Kylie Jenner não sejam apenas um desejo.

Eis algumas das tendências que vai poder aprender com a Makeup School:

Pele naturalmente perfeita: Faça uma preparação de pele para uniformizar a tez com um acabamento natural.

Pele radiante: Finalize a preparação de pele com um iluminador para obter uma pele radiante e luminosa – todos os motivos são bons para brilhar!

Eyeliner arrojado: Explore a criatividade realçando os seus olhos com um eyeliner diferenciador.

Sombra cintilante: Opte por uma sombra com brilho para trazer luminosidade ao seu olhar.

Ombré lips: Através da aplicação da técnica de degradê nos seus lábios obtenha um efeito de lábios volumosos. Pode optar por tons neutros ou vibrantes, a escolha é sua!

Pop de cor: Traga cor ao seu look optando por um batom com uma cor vibrante, criando um ponto de luz na sua maquilhagem.

As sessões da Makeup School estão a decorrer até dia 11 de março. Para participar e aprender estas técnicas deverá fazer uma marcação numa loja Perfumes & Companhia, em qualquer ponto do país. O serviço é totalmente gratuito.