A St.Tropez, marca de autobronzeadores premium, anunciou recentemente o ícone de beleza, supermodelo e empreendedora Ashley Graham como a sua nova Embaixadora da Marca Global.

Na sua nova função, Ashley emprestará a sua voz influente à marca, apresentando a campanha motivacional "You Set the Tone", que incentiva todos a brilhar com confiança.

Trabalhando em estreita colaboração com a marca durante o último ano, Ashley Graham estreia-se este mês no seu novo papel com as primeiras imagens da campanha a serem divulgadas.

Combinando o melhor em tecnologia de bronzeamento e ingredientes superiores de cuidado com a pele, os produtos da St. Tropez oferecem um brilho hidratado e mais duradouro que se adapta ao seu tom de pele.

A imagem da primeira campanha chegará às lojas durante o mês de fevereiro, com mais conteúdos para seguir nas redes sociais da marca.

O tom e o brilho de Ashley é atribuído ao Self Tan Express Bronzing Mousse e ao Self Tan Purity Face Mist. O Self Tan Express Bronzing Mouse oferece um brilho natural e personalizável em apenas uma hora.

Combine com o Autobronzeador Purity Face Mist, infundido com ácido hialurónico, antioxidantes e extrato de hibisco. Esta névoa transparente ultraleve vai fazer parte da sua rotina de beleza diária durante todo o ano.

É também a arma secreta de Ashley para bronzear áreas difíceis ou difíceis de alcançar, como costas, mãos e pés, com um simples borrifo.

Pode encontrar os produtos da St. Tropez na Sephora.