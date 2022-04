Através de uma colaboração com a Vibram, uma marca premium italiana especializada em solas de borracha e com presença em todo o mundo, os novos modelos da Havaianas conjugam o design e cores brilhantes dos conhecidos chinelos com as solas que são tendência do momento.

O resultado é uma coleção de chinelos surpreendentes, que podem ser integrados em diversos looks de streetwear:

créditos: Havaianas

O clássico modelo Havaianas Luna, em preto, foi combinado com a sola Tweety da Vibram em vermelho vivo – criando uma peça que, além de totalmente irreverente, é adequada para uma utilização prolongada e perfeita para passear na cidade.

Já a clássica Havaianas TOP, que conhecemos como o grande statement da marca brasileira, é agora apresentada com a sola Vibram Betulla - leve, durável e muito confortável -, e está disponível nas cores amarelo, verde, azul e rosa.

A Vibram é uma marca italiana conhecida pelo calçado inovador e disruptivo, sendo atualmente líder mundial no desenvolvimento e fabrico de solas de borracha de alta qualidade.

A colaboração entre a Havaianas e a Vibram permite que a identidade das duas marcas coexista – já que ambas têm muito em comum, tendo em conta que começaram a criação dos seus produtos pensando maioritariamente na funcionalidade e desempenho do calçado, mas viram depois as suas criações a tornarem-se, ao longo do tempo, verdadeiros ícones de estilo e design.