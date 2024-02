A TOUS, a marca aliada à autoexpressão e à criatividade, tem-se empenhado no desenvolvimento de parcerias criativas e a mais recente aconteceu com o designer de moda francês, Ludovic de Saint Sernin.

“A TOUS, como marca de joalharia com um legado centenário, aposta sempre na criatividade e no talento. Por este motivo, estamos felizes em colaborar com o Ludovic de Saint Sernin no seu primeiro desfile na NYFW, dando vida às joias que complementam os looks apresentados”, disse Israel L. Roca, Diretor de Design da TOUS, em comunicado.

O sentido de ostentação luxuosa permite que as joias desenhadas por Ludovic de Saint Sernin e, produzidas em exclusivo pela TOUS, sejam apresentadas como a nova proposta da coleção Fall-Winter 2024 do designer. O conjunto de alta joalharia foi produzido no atelier da marca e é composto por pulseiras, brincos e gargantilhas com 18 quilates de ouro e esmalte preto.

“A TOUS tem um savoir-faire incrível no campo da alta joalharia, cultivando-o há mais de um século e fazendo-nos mergulhar de forma fascinante no seu mundo. A joalharia é uma parte discreta, mas incrivelmente importante do trabalho de Mapplethorpe, pelo que foi um privilégio dar vida a estas peças com a TOUS”, afirmou Ludovic de Saint Sernin, designer da LdSS.

O desfile teve lugar no dia 11 de fevereiro às 20 horas e contou com a presença de personalidades de renome como o designer Marc Jacobs e o estilista Chris Appleton. Para além destes, marcaram também presença na primeira fila figuras como a modelo Sabrina Elba, a designer de moda Jenna Lyons, a atriz e modelo Rebecca Dayan e Louisa Jacobson, todas elas com looks LdSS e joias TOUS.

A inspiração de Ludovic de Saint Sernin

A coleção outuno/inverno de 2024 de Ludovic de Saint Sernin é o resultado de uma parceria com a Fundação Robert Mapplethorpe, fundada pelo fotógrafo Mapplethorpe em 1988, um ano antes da sua morte. Figura de inspiração e o ponto de referência ao longo do percurso criativo de Ludovic, a oferta desta estação é concebida como uma colaboração imaginada entre Ludovic e o falecido artista, que dá vida a imagens selecionadas do arquivo do fotógrafo e às personagens que nelas se veem. Uma coleção apresentada durante a semana da moda de Nova Iorque em colaboração com a marca de alta joalharia - a TOUS que produziu as joias para o desfile.

Realçando a delicadeza intrínseca do trabalho e da personalidade de Mapplethorpe, os coletes translúcidos, os slip dresses e as camisolas em organza de algodão japonês, leves como uma pluma, apresentam aplicações de veludo cortado à mão e envernizado, retirados das aclamadas imagens de flores de Mapplethorpe.

Uma silhueta nua agarrada a um ramo de lírios é apresentada em devoré numa seda sombria, enquanto os plastrões e vestidos com espectros de papoilas, túlipas e ramos de orquídeas são apresentados em malha de cristal e metal. Cada ponto é semelhante a um pixel e organizado com precisão geométrica, sendo que um único vestido requer mais de 100 horas de trabalho manual. Enquadrando sombras de flores a desabrochar contra a ilusão da pele nua, Saint Sernin invoca uma tensão crucial na obra de Mapplethorpe.

O couro preto é o material-base da coleção, que pode ser visto em peças como os casacos de aviador retirados dos autorretratos do artista, com uma complexa interpretação em relevo do Heart and Dagger (1982) de Mapplethorpe.