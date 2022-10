Kolovrat apresentou no sábado a sua nova coleção - "Guts are your new tool" - na 59.ª edição da ModaLisboa.

"Os códigos antigos são um vínculo íntimo com os mundos físico e sobrenatural, fundamentais para a crença e a cultura. Um fascínio pelos costumes antigos é instigado. Através de um vislumbre de transcendência, forjámos ruas douradas entre o que era e o que é. Essa mistificação provoca-nos a criar a nossa própria resposta semiótica. É preciso coragem e deuses, no nosso Zeitgeist, para incorporar esse espaço passível de revitalizar e adaptar esses tesouros ao nosso estilo de vida moderno", descreve a ModaLisboa.

"Simbolismo, cosmologia, hieróglifos, a interrelação entre a natureza e nós mesmos, e manipulação têxtil para preservar e preparar para o que é a eternidade. É para realçar esta simbiose que a designer desenvolveu padrões e estampados de corte a laser", acrescenta.

Kolovrat inspira-se, assim, nas cores terrosas e naturais que associamos ao Antigo Egipto, com silhuetas leves em seda, algodão e ganga. Este é um convite para dar um passo atrás e estar consciente de uma nova perspetiva.