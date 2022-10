O nome da coleção é "Biomorphic" e vem da combinação das palavras gregas ‘bios’, que significa vida, e ‘morphe’, que significa forma. Formas ou imagens biomórficas são aquelas que, embora abstratas, se referem ou evocam formas vivas, como plantas e o corpo humano.

"Esta coleção desconstrói a norma da silhueta feminina, de forma a compreender a essência do corpo e do seu espaço envolvente. Arndes acredita que existe uma área cinzenta que não foi explorada com o corpo feminino. O corpo feminino não é apenas um objeto de desejo. A expressão do nosso corpo não significa ficar preso dentro da roupa", explica o site da ModaLisboa.

Arndes é uma marca direcionada para um público que valoriza o craftsmanship e silhuetas singulares. Cria um compromisso que articula a estética, a funcionalidade, a qualidade e o impacto dos seus produtos durante o seu ciclo de vida, com base na sustentabilidade ambiental, ecológica e social. Com o intuito de reduzir desperdícios de produção, Arndes reutiliza tecidos deadstock para a produção das suas coleções, bem como peças de vestuário clássicas já existentes, transformando-as em novas peças. A ideia é existir um ambiente laboratorial onde se dá aso à exploração e experimentação.

A designer da marca, Ana Rita de Sousa, demonstra, desde cedo, interesse em expressar-se através de materiais têxteis. Formada em Design de Moda pelo Modatex Porto, em 2019, e com anterior especialização em Realização Plástica de Espetáculo pela Escola Artística de Soares dos Reis, complementou a sua formação com um estágio no atelier do designer Luís Buchinho. Em 2021, venceu o primeiro prémio do concurso Sangue Novo da ModaLisboa, que lhe permitiu frequentar o mestrado em Collection Design na Polimoda, em Florença.

Veja as fotos do desfile

No âmbito da WorkStation, apresentaram coleções na sexta-feira Arndes, mas também Fora de Jogo e Maria Clara, e no âmbito da Lab, Carolina Machado (sexta-feira), Filipe Augusto (sábado) e João Magalhães (domingo).

Na sexta-feira, o calendário incluiu ainda o desfile de Miguel Flor, a partir dos arquivos do criador, cuja última apresentação na ModaLisboa foi há vinte anos, dez anos depois de se formar em design de moda.

Apresentações das coleções até domingo

No sábado, além das propostas de Filipe Augusto, serão ainda reveladas as coleções de Luís Buchinho, Buzina, Kolovrat, Carlos Gil, Ricardo Andrez, Luís Carvalho e Call Me Gorgeous by Luís Borges.

Para domingo estão agendados os desfiles, além de João Magalhães, de Nuno Gama, Duarte, Ivan Hunga Garcia, Valentim Quaresma, Salsa Jeans X Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Dino Alves e Gonçalo Peixoto. Nesta edição as apresentações acontecem todas exclusivamente em modo presencial, mas serão transmitidas em ‘streaming’.

Embora os desfiles sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui, além das “Fast Talks”, exposições, performances e uma ‘pop-up store’ (loja temporária, em português) de ‘designers’ nacionais. As exposições, performances e a ‘pop-up store’ podem ser visitadas entre sexta-feira e domingo.

Mais informações sobre a 59.ª edição da ModaLisboa estão disponíveis em www.modalisboa.pt. A ModaLisboa é organizada pela Associação ModaLisboa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.

Com Lusa