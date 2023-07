Cor, arte e estética são os três ingredientes desta coleção cápsula que junta, pela primeira vez, a designer e ceramista Anna Westerlund e a marca de calçado portuguesa Zilian.

Para esta parceria, o objetivo foi desenvolver uma linha de calçado onde ambas as marcas pudessem dar asas à sua imaginação e criatividade. "Quisemos transportar toda a estética, inspiração e criatividade da Anna Westerlund para os nossos sapatos. Acreditamos que os acessórios inspiram e transformam a nossa forma de estar, de vestir. Da mesma forma que uma peça de cerâmica inspira e transforma a nossa casa...", Madalena Beirão, fundadora da Zilian, em comunicado sobre este projeto.

A coleção é composta por umas sandálias rasas com uma tira em pele estampada (119.90€) e umas babuchas com franjas em camurça (129.90€) estampadas onde o branco e o preto se misturam com tons vibrantes, como o fúscia, azul, laranja e o verde água. No campo dos acessórios irá encontar uma clutch (99,90€) disponível em duas versões que lhe vão permitir fazer matchy matchy com os seus sapaptos.

Ambos os modelos são feitos em pele, de forma artesanal e primam pelos detalhes únicos, como é o caso das peças cerâmicas e dos fitilhos em pele, que dão um toque especial a esta coleção. “O desafio foi passar a linguagem das peças de cerâmica para uma mini coleção de sapatos. No processo criativo foram desenhados padrões, fizemos sapatos de papel, juntámos fios e pedras para os tornar mais Anna Westerlund.”, refere a ceramista.

A coleção Anna Westerlund X Zilian já está à venda nas lojas físicas da marca em Lisboa (Avenida António Augusto de Aguiar, 29D e na Rua Garrett, 112 a 118) e online.