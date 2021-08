Ela é solar, suave, nobre e serena. Amanda Seyfried, amiga da Maison, erradia uma aura de confiança silenciosa. Move-se com graciosidade. Fala com elegância, autenticidade e beleza. Uma beleza intemporal.

No encalce do seu ofuscante sucesso no filme Mank – pelo qual recebeu nomeações para Melhor Atriz Secundária tanto nos Globos de Ouro como nos Óscares - Amanda Seyfried voltou recentemente à luz dos holofotes com uma sessão fotográfica especialmente realizada para Jaeger-LeCoultre.

Celebrando a feminilidade, as fotografias vêm também marcar os 90 anos de vida do Reverso.

Amanda Seyfried xJaeger-LeCoultre créditos: Alique

Para este shooting a Jaeger-LeCoultre colaborou com Alique, uma fotógrafa holandesa baseada em Nova Iorque que é conhecida por retratar mulheres de uma distintiva perspetiva feminina.

Nestas novas fotografias, Amanda usa um Reverso One Duetto Moon em Ouro Rosa, da coleção atual, adornado com uma bracelete em ouro rosa e uma correia de pele na côr burgundy. Este styling casa perfeitamente com a sua interpretação de contemporaneidade feminina.

"Se eu tivesse de definir o Reverso, diria: intemporal, inovador, puro", diz Amanda Seyfried.

Amanda Seyfried xJaeger-LeCoultre créditos: Alique

"Eu gosto de relógios que possam ser usados quer com camisa quer com vestido e que se enquadrem no meu estilo", diz. "O Reverso cumpre sempre esse requisito. É difícil acreditar quanto detalhe e arte podem estar contidos numa caixa tão pequena – e ter duas faces tão harmoniosamente enquadradas num único design é extraordinário”.

Isto retrata a sua habilidade em representar diferentes papéis, em ser criativa e em usar todos os meandros da sua personalidade para evidenciar o seu talento e finesse.