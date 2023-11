"Menos é mais" é o lema da Amado Clinic que, dsede o início do mês, acaba de se instalar no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, e consegue juntar beleza, bem-estar e qualidade de vida no mesmo espaço.

Esta boutique de estética e bem-estar pretende ser um aliado de todos os clientes podem cuidar de si e melhorar a sua aparência privilegiando sempre a naturalidade e a harmonia corporal e facial.

Este espaço oferece uma grande variedade de tratamentos estéticos invadores não invasivos que conseguem conjugar tecnologia de ponta com um acompanhamento personalizado por parte da equipa de profissionais. De forma a atender às necessidades específicas de cada paciente e perceber qual o procedimento mais indicado, é realizada uma consulta que requer marcação prévia.

“Queríamos quebrar os moldes, perturbar o cenário estético na região, e incentiva novas formas de pensar. Na Amado Clinic, acreditamos que todos merecem sentir-se amados, queridos e valorizados na sua jornada de transformação e relação consigo mesmo. Não se trata apenas de procedimentos médicos, mas de cuidado compassivo e atenção dedicada a cada paciente” , afirma André Amado, Fundador e Sócio sobre este projeto que oferece diferentes serviços na área da medicina estética.

O Ultraformer III é uma opção para dizer adeus à gordura e flacidez, proprocionando um efeito lifting e atenuando as linhas de expressão. Já a Radiofrequência 3Deep é um tratamento por sessões que pode ser utilizado no abdómen, a cintura, as nádegas, as coxas ou os braços e ajuda a que pele tenha uma aparência mais lisa, rejuvenescida e firme.

Também é possível experimentar o Edymed Pro Microagulhamento que, ao combinar "microagulhas de ouro com a energia da radiofrequência", consegue reduzir as rugas e cicatrizes ou o Sculptra que graças às suas propriedades bioestimuladoras é possível obter "uma pele mais firme, melhoria na textura, redução de rugas e um contorno facial mais definido e sustentado."

A Amado Clinic está localizada na Avenida Álvares Cabral, 25A e funciona de segunda à sexta entre as 11h00 e as 20h00.

Para marcar a sua consulta ou mais informações, clique aqui.