O countdown para o Natal começou, oficialmente, com o lançamento dos novos calendários do advento da The Body Shop.

Com um novo design único, deixa-se contagiar com a alegria de descobrir que surpresa guarda cada gaveta, a cada dia. Inspirados nos incríveis atos de amor partilhados pelas pessoas por todo o mundo, os 3 formatos disponíveis estão repletos de mimos e atos de bondade para contagiar toda a gente com alegria.

Descubra as agradáveis surpresas que contém cada um deles.

Os novos calendários do advento da The Body Shop vão surpreender. O packaging é reutilizável e mais sustentável do que nunca.

Uma vez terminado o Advento e descobertas todas as surpresas, as gavetas dos dois maiores calendários são perfeitas para guardar bijuteria, maquilhagem e outras relíquias, pelo que lhes podes dar uma segunda vida depois do Natal.

Dê asas à imaginação e dê-lhes um novo propósito.

Os 3 Calendários do Advento já estão disponíveis em todas as lojas da The Body Shop.