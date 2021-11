Com a Kanken Me, a Fjällräven lança uma nova plataforma que oferece aos fãs da Kanken a oportunidade de serem criativos e personalizarem ainda mais a sua mochila refletindo a sua personalidade colorida, combinando-a com o seu blusão preferido ou, simplesmente, improvisarem.

créditos: Kanken Me

Com 14 cores possíveis e 15 partes personalizáveis, o configurador online oferece mais de 100 000 mil milhões de combinações, tornando praticamente impossível encontrar outra pessoa com uma Kånken igual.

créditos: Kanken Me

A Kånken Me só estará́ disponível em fjallraven.com.