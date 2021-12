A Havaianas está presente para ti em todos os momentos, e o Natal não é exceção. Seja para uma amiga/o, namorado/a ou para familiares, há sugestões de presentes para todos os gostos — e os acessórios podem ser a escolha perfeita.

Para mulher, há três modelos que fizeram imenso sucesso nos últimos meses: a Mini Bag Plus Logo, uma carteira de acabamento brilhante ideal para os essenciais do dia a dia.

A popular Street Bag, o acessório que pode ser usado de três formas, e a necessaire de acabamento metálico, que pode acompanha numa ida à praia ou numa viagem, por exemplo.

Para homem também não faltam alternativas. Que tal a necessaire em preto ou, uma vez mais, a Street Bag? A mochila Havaianas que cabe dobrada no seu bolso interno também promete ser um sucesso na árvore de Natal. No entanto, vai ser difícil resistir ao novo Havaianas Cap, com um toque vintage e encaixe perfeito.

Os fãs da Disney podem ser surpreendidos com mini bag com o Mickey Mouse ou o Pluto estampado. Ambas têm um tamanho único e perfeito, já que serve para colocar o telemóvel ou a carteira, por exemplo.

Para um kit completo, não pode faltar a earphone case/porta-moedas com as orelhas destas figuras.