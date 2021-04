As primeiras novidades deste verão já chegaram à maior plataforma online de moda de praia. A Brazilian Bikini Shop disponibiliza as últimas coleções de reconhecidas marcas de beachwear e a realidade é que a vontade de sol, praia e descontração só cresce.

Com modelos que se moldam a qualquer corpo e a qualquer personalidade, as sugestões são mais heterógenas do que nunca. Dos cortes mais simples, com cores neutras, aos recortes assimétricos com padrões e adereços, difícil será fazer a escolha do modelo perfeito para a estação quente.

Na plataforma há novidades de marcas como Água da Coco, Lenny Neimeyer, Trya, Lua Morena e Blue Man.