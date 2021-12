Dezembro é um mês de festividades, em que o brilho e glamour nunca são de mais, principalmente no Réveillon.

A Foursoul reuniu as suas melhores propostas para a noite mais mágica do ano:

Vestidos e macacões com lurex, conjuntos de lantejoulas e peças em veludo são a grande aposta da marca portuguesa para entrar no novo ano com muito estilo.

Para looks femininos mais ousados e festivos, conjugar uma camisa com uma mini-saia com glitter pode ser a escolha certa.

Já para quem prefere looks elegantes sem descurar o conforto, umas calças estilo culotte com um body são a melhor opção para um outfit de arrasar. Para finalizar um blazer a condizer para dar o toque final perfeito.