O verão chegou, juntamente com as cores e com a tendência das alças contrastantes. A Furla 1927 mini é uma mala a tiracolo concebida em ráfia.

O acessório apresenta uma alça amovível em gorgorão com detalhes em pele e um logótipo Furla, pode também ser usada ao ombro.

Furla 1927 mini créditos: Furla

O fecho de rodar em resina com o logótipo Furla gravado na parte da frente, acrescenta um toque exclusivo à mala. Perfeita para usar e abusar nesta primavera-verão 22.