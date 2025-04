Passados mais de 90 anos da sua criação, a Lacoste continua a mostrar que é capaz de inovar sem perder a elegância e o ADN desportivo que a tornaram numa referência a nível mundial.

O último exemplo disso é a mala Lenglen, apresentada pela primeira vez no desfile outono-inverno 2024 que teve lugar em Paris, e que se destaca por incorporar, de forma original e única, o plissado.

A ideia partiu da diretora criativa Pelagia Kolotouros que decidiu pegar neste elemento tradicionalmente associado ao guarda-roupa das tenistas e transpô-lo para um acessório feminino.

"Em 1973, René Lacoste renovou o uniforme da tenista Suzanne Lenglen, criando um vestido de ténis com decote em V plissado com debrum contrastante. Caraterísticos dos guarda-roupas femininos, os plissados foram o primeiro elemento distintivo especial e especificamente criado para as mulheres", refere a marca em comunicado sobre a história do plissado que se tornou num dos códigos da marca.

Quase um ano depois, a Lenglen chega agora às lojas da marca e tem tudo para ser uma das it bags da temporada. Este modelo de mão destaca-se pelo seu design moderno e por incluir uma alça amovível, que permite usar à tiracolo, e o símbolo do crocodilo.

Feita em pele, a Leglen está disponível em dois tamanhos (pequena e grande) e em quatro cores: preto, branco, beige e vermelho.

Descubra o novo modelo Lenglen da Lacoste (PVP: 225€) aqui.