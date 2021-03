A Mesh, marca portuguesa de joias, quer tornar as suas peças ainda mais únicas e exclusivas e, por isso, lançou um inovador sistema de personalização através da sua loja online. Uma novidade que nasce em tempos de pandemia para aproximar distâncias.

“Engrave Me” é o nome da nova coleção que inclui uma seleção de brincos, colares e pulseiras em formas minimalistas e lisas, que possibilitam infinitas opções de personalização. A imaginação é mesmo o limite nesta coleção, que convida a surpreender alguém especial com uma mensagem ou símbolo de união, amizade, amor ou simplesmente saudade.

A dinâmica é simples: basta escolher a peça de eleição e optar por gravar uma palavra, num dos quatro tipos de letra disponíveis, ou selecionar uma das várias opções de ícones e expressões pré-criadas pela marca. A gravação pode ser feita na frente ou no verso da joia e o resultado é simulado diretamente no site, permitindo antecipar o resultado final e fazer os ajustes necessários.

A coleção “Engrave Me” está disponível em prata e prata dourada, sendo que os materiais são 100% reciclados, no âmbito do compromisso da marca em se tornar cada vez mais sustentável.

Recorde-se que a marca lançou, no último Natal, um outro serviço de personalização, “My Own Mesh”, que permite criar o próprio colar Mesh, adicionando complementos como letras, pingentes ou pedras naturais à escolha. A simulação é também feita diretamente na loja online, com pré-visualização do resultado final.

Fundada em 2016, a Mesh nasceu no seio de três gerações de joalheiros, sendo liderada por dois jovens irmãos. Herdando as técnicas e processos de produção disruptivos para a altura, Tiago e João Barbosa transformaram a sua visão e paixão pela joalharia em peças para todos os dias, práticas e acessíveis, feitas exclusivamente em Portugal com materiais recicláveis.

Atualmente com dois lojas físicas na baixa da cidade do Porto – Rua Ramalho Ortigão (48) e Largo de São Domingos (102), e outros 15 pontos de venda em todo o país, a marca tem também afirmado a sua presença digital através de uma loja online com uma enorme abrangência internacional.