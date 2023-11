A Furla acaba de lançar a sua coleção Cruise 2024 que, como já é habitual, tem como protagonistas aqueles que são os seus produtos icónicos - malas, carteiras e acessórios - e que é uma declaração de amor ao país que a viu nascer em 1927.

Esta temporada, a marca de luxo made in Italy especializada em artigos de pele decidiu homenagear não só a beleza, mas como a vasta herança artística e tradições da cultura italiana. "A nova coleção Furla Cruise 2024 viaja no tempo entre palácios antigos e residências renascentistas. Pinturas, tapeçarias e pavimentos incrustados inspiram formas e artesanato", refere o comunicado enviado.

Aqui é possível encontrar diferentes designs de malas, que vão desde o geométrico ao mais arredondado, e onde estão incluídos alguns dos seus bestsellers, como é o caso dos modelos Furla 1927 ou Metropolis. No campo dos acessórios, e para dar um toque diferentes aos seus looks, irá encontrar porta-chaves com formas de animais, alças removíveis para personalizar a sua mala ou bandeau em seda estampados.

Ao preto, castanho e branco juntam-se três novas tonalidades -o vermelho, o azul e o rosa - e um novo padrão - o jacquard colorido. "Ao lado dos intemporais tons neutros, encontrará tonalidades inspiradas nos frescos do último milénio, como o vermelho das vestes drapeadas, os azuis da água e do céu, uma variedade de brancos delicados e o rosa dos mármores que decoram os palácios."

A Cruise Collection - também conhecida como Resort Collection - é lançada todos os anos apenas por algumas marcas e destaca-se por suceder as propostas outono/inverno e anteceder as de primavera/verão.

Descubra toda a coleção Cruise da Furla aqui.