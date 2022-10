"RE-SET é um recomeço, um olhar para a frente sem esquecer os códigos do passado. Mais do que uma coleção, é um período pelo qual o projeto está a navegar e a evoluir", explica a ModaLisboa sobre o destile de Fora de Jogo.

"Este período evolve sob três motes, ‘RE-SET, RE- WORK, RE-THINK’, onde é redefinida a abordagem ao público, a forma como o projeto é comunicado e materiais utilizados, bem como como as coleções são projetadas", acrescenta.

"Neste showcase geral do que é o ‘RE-SET’, o Fora de Jogo (FDJ) volta a reavaliar os seus códigos, repensa a utilização e aplicação dos materiais continuando assim na sua busca insaciável do que é predefinido como conceito de identidade. Para o FDJ, ‘RE-SET’ acaba por ser um ‘UNI-FORM’ 2.0, agora longe do concurso de jovens designers e como um projeto independente, multidisciplinar e novamente focado em projetos de colaboração — projetos esses que visam criar uma comunidade variada e abrangente", lê-se no pressbook do certame de moda.