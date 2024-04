Esta temporada, a marca italiana especializada em alfaiataria Boglioli volta a juntar-se à Mango para a criação de uma coleção que conseguisse dar resposta às diferentes necessidades da vida do homem moderno.

Naquela que é a sua segunda colaboração de moda, intitulada Mango designed by Boglioli, o foco foi criar um conjunto de peças que facilmente se adaptassem a diferentes ocasiões e conseguissem viver em qualquer armário.

Com isso em mente, esta é composta por 40 peças que se dividem em dois segmentos: o de alfaiataria e o informal. No primeiro poderá encontrar todos os essenciais do guarda-roupa clássico que não o vão deixar ficar mal em eventos formais, festivos ou corporativos. Fatos completos, camisas slim fit, gratavas e cintos são algumas das peças intemporais em destaque.

O outro segmento oferece propostas mais descontraídas em materiais leves e que podem ser utilizadas no dia a dia, como é o caso de polos, t-shirts, jeans e bermudas. Apesar de cada uma destas peças lhe permitirem construir diferentes looks casuais, também é possível conferir-lhes um toque de elegância com a ajuda de um blazer assertoado, umas calças slim fit ou uns mocassins.

Para além do corte das peças, a qualidade da coleção é notória pelos materiais escolhidos, que consegue juntar camurça, linho, algodão e lã virgem. O azul-marinho, o cru e o castanho são os tons predominantes desta linha de moda masculina.

Preços entre os 39,99 e os 299,99 euros, a coleção Mango designed by Boglioli já se encontra disponível online e em lojas selecionadas.