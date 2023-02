A Exposcosmética - Feira Internacional de Cosmética, Estética, Unhas e Cabelo - vai regressar ao norte do país entre 1 e 3 de abril. Naquela que é considerada a maior feira de beleza da Península Ibérica vão marcar presença mais de 250 marcas do setor.

Durante três dias, todos os visitantes vão poder descobrir as principais tendências de estética, cabelos, unhas, maquilhagem, bem-estar e cuidado masculino para este ano, onde se incluem "Skinmalism”, “Boca Nada Olhos Tudo”, “Brow Lifting”, “Sleek Hair” e “3D Manicure”.

Este ano, certame escolheu a busca pelo amor próprio - Self Love - como tema da 26ª edição. "Num mundo em constante alteração, também a beleza tem vindo a passar por transformações. A tendência que temos vindo a assistir é uma mudança de preferências e exigências por parte do consumidor. A aquisição de bens e serviços está cada vez mais dependente pela busca de amor-próprio, priorizando-se tudo aquilo que contribui para a felicidade. Assim, nesta edição, destacamos marcas detentoras de substâncias benéficas para o exterior e interior de cada um, versando todas as áreas do evento: estética, cabelos, unhas, maquilhagem, bem-estar e cuidado masculino”, afirma Amélia Estevão, diretora de Marketing da Exponor, em comunicado.

Todos aqueles que visitarem a Exponor vão encontrar cinco áreas temáticas: a "Self-Love" (com ferramentas e soluções de beleza, autocuidado e bem-estar), a "Creative Minds" (dedicada às unhas e maquilhagem), a "Happy Body" (direcionada para a estética), a "Free Spirit" (focado nos cabelos) e a "Fierce Soul" (criada a pensar nos barbeiros).

Para além de um programa centrado em experiências live, demonstrações e desfiles, uma das novidades é o concurso “Brand Awards” que vai ter lugar no Palco Expocosmética. O objetivo é premiar novas marcas nos segmentos de estética, cabelo, maquilhagem e unhas, sendo que os diferentes vencedores vão ter a oportunidade de expor o seu projeto num stand do certame. As inscrições podem ser feitas no site oficial até 25 de fevereiro e os vencedores serão conhecidos no início de março.

A Expocosmética vai ter lugar entre 1 a 3 de abril em Matosinhos, sendo que o útimo dia é exclusivo a profisionais do setor. Os preços dos bilhetes variam entre os 5 e os 20 euros e podem ser adquiridos online ou no local.

