"Us" é uma colecção que fala sobre liberdade, a liberdade de sermos quem quisermos. Nos novos loucos anos20, numa nova liberdade conquistada, trazem a fotografia para a frente das câmaras num aapresentação onde não sabemos em quem está o foco: se no fotógrafo, nos manequins, ou no público.

Num momento interactivo que se prolongou por toda a tarde, vestiram e fotografaram quem quisesse fazer parte deste projecto.

Uma colecção desenhada, conceptualizada, produzida e apresentada em Portugal, num esforço constante de se aproximar da sustentabilidade plena.

Veja as imagens da coleção: