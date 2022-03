Levar o almoço para o escritório é um hábito cada vez mais comum e que tem vindo a promover uma alimentação mais saudável (através de refeições preparadas em casa, com recurso a alimentos não processados), assim como um momento de pausa com os colegas de trabalho. E são cada vez mais as pessoas que procuram lancheiras elegantes, que se adequem à sua imagem e estilo pessoal.

A Power Lunch da Josefinas - a lancheira que não parece uma lancheira - estava já disponível em quatro cores (em pele genuína e burel da Serra da Estrela), mas os pedidos para o lançamento de uma versão mais clássica, em preto, eram constantes.

Power Lunch da Josefinas créditos: Josefinas

Quando a marca de luxo portuguesa encontrou uma opção em faux leather que cumpria os seus critérios de qualidade, não só criou uma versão vegan da Power Lunch, como a apresenta hoje em duas cores que não existiam na coleção até então: no clássico preto, mas também num amarelo mostarda que combina na perfeição com a primavera e os dias de sol.

As novas Power Lunch da Josefinas são produzidas em vegan-friendly napa e criadas à mão por artesãs portuguesas, especialmente para cada encomenda.

Tal como as versões em pele genuína e burel, os novos produtos incluem um interior térmico e impermeável, e têm o valor de 225€.