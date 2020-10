Para a próxima estação Miguem Vieira trouxe para a passerelle “Introspeção”, uma coleção onde as adversidades tornam-nos mais fortes, reforçam as nossas relações, fazem-nos ser mais genuínos, levam-nos a aceitar que a mudança faz parte do crescimento do homem e impulsionam-nos a arriscar.

A coleção do designer procura inspiração em homens focados no que acreditam verdadeiramente e são livres para vestir aquilo que reflete e molda a sua personalidade. Homens que preferem consistência e qualidade.

Nas cores destacam-se o bege, o castanho biscoito, o rosa orquídea e o azul capri. Nas silhuetas vê-se o contraste do esguio e o geométrico com o clássico, com linhas puras e estilizadas, assim como, uma alfaiataria estruturada.

Veja as propostas do designer para a próxima primavera/verão 2021: