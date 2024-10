A apresentação de Carlos Gil começou com um espetáculo e foi o ator Bruno Cabrerizo que deu início ao desfile na passerelle.

Sediado no Fundão, uma região conhecida pelo seu espírito de entreajuda, acolhimento e solidariedade, Carlos Gil integrou na sua equipa especialistas, de origem indiana, em bordados com missangas, cuja mestria acrescenta um toque único às peças desta estação. Fundindo bordados tradicionais com motivos inovadores em 3D, Fantasy oferece uma variedade de estampados vibrantes, com cavalos-marinhos, pinguins, dálmatas, tartarugas, estrelas-do-mar, golfinhos, e, como tributo ao Fundão - a famosa cereja.

Os bordados de missangas e vidrilhos captam a luz com sofisticação, evocando a beleza das paisagens naturais. Os materiais, com uma renovada ênfase em texturas cintilantes, continuam a exaltar a suavidade e a delicadeza, acrescentando riqueza táctil e visual a cada peça.

Fantasy celebra a dualidade entre a força e a delicadeza, espelhando a essência da mulher moderna, que é sonhadora e determinada, e a do homem, que partilha essa visão. A linha masculina combina elegância e funcionalidade, oferece cortes e tecidos refinados, numa paleta de tons naturais, em sintonia com este universo mágico.

Nesta estação, Carlos Gil valoriza as raízes e as pessoas da região, enquanto celebra a liberdade de expressão e a inovação.

Unindo o universo feminino e masculino, Fantasy é uma homenagem à imaginação sem limites, num mundo onde tudo é possível.