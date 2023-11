A Dior chega a Lisboa com uma loja onde a elegância francesa se funde com a arte portuguesa

O universo da Dior chegou finalmente a Portugal com a abertura da sua primeira boutique na capital portuguesa. Sendo esta uma marca de luxo, não é de surpreender que a morada escolhida para receber o espaço físico da Maison francesa tenha sido aquela que é zona mais nobre e luxuosa de Lisboa: a Avenida da Liberdade.

A loja está instalada num edifício histórico, datado do século XIX, com algum simbolismo, que nos remete para aquela que é história de Christian Dior e a arte e cultura portuguesas. Uma curiosidade pretende-se com facto de este espaço comercial ter pertencido, durante décadas, à família alemã Keil, onde se destacou a figura de Alfredo Keil responsável por compor o Hino ‘A Portuguesa’ e que empresta o seu nome ao jardim da Praça da Alegria, localizado a escassos metros de distância.

créditos: Divulgação

Outro detalhe vai para o número 8 - considerado o número da sorte do estilista Christian Dior – e que está presente tanto no número da porta (85) como na data de conclusão das obras deste edifício (1888). Sendo o falecido designer um amante de arte, a marca fez questão de introduzir três peças de artistas nacionais na decoração desta boutique, em tons claros, e onde a luz natural abunda.

O grande destaque vai para a artista plástica Joana Vasconcelos que assinou duas obras que podemos encontrar no piso térreo: um painel de azulejos colorido que incorpora diferentes elementos que nos remetem para a cidade de Lisboa e uma Valquíria instalada junto às escadas em caracol e que pode ser admirada – e tocada – por todos os visitantes. Esta estrutura, de menor dimensão do que aquela criada para o desfile outono-inverno 2023/24 da Maison, foi feita propositadamente para este espaço cujo projeto de reabilitação ficou a cargo do arquiteto Eduardo Souto de Moura.

No piso térreo concentram-se três secções de mulher: costume jewelry, criada por Maria Grazia para os desfiles, fine jewelry, criada por Victoire de Castellane, e leather goods. Aqui é possível encontrar uma vasta seleção de óculos de sol, brincos, cintos e lenços em seda, e ainda descobrir algumas das malas mais icónicas, como é o caso do modelo Lady Dior, disponível em diferentes tamanhos e texturas, ou a famosa Book Tote, um modelo desenhado por Maria Grazia Chiuri de forma a não perder o seu formato rígido e que se tornou num verdadeiro fenómeno de vendas.

Os simbolismos continuam na forma de borboleta que, a par da pintora mexicana Frida Kahlo, foi a grande fonte de inspiração da Cruise Collection 2024, intitulada Metamorphosis e que é a coleção principal desta loja. Maria Grazia Chiuri inspirou-se na borboleta-monarca, uma espécie migratória que todos os anos viaja da América do Norte para o México, e que incorporou em diferentes peças e acessórios.

O famoso Bar Jacket – criado por Christian Dior, em 1947, como parte do New Look e tem sido reinterpretado ao longo dos anos pelos diferentes diretores criativos da Maison – também faz várias aparições na coleção Cruise, em tecidos como o veludo ou a malha, e pode ser descoberto no piso 1.

A oferta de senhora tem um corner dedicado ao calçado da marca e onde os fãs de sapatos vão, certamente, perder a cabeça entre tantos ícones e best-sellers. Para um look mais sofisticado pode optar pelos slingback pumps J’adior, popularizados por Maria Grazia Chiuri e disponíveis com salto raso, médio ou alto, ou para finalizar um outfit desportivo apostar nos ténis B23 fabricados com o padrão oblique e tela transparente.

Este piso, que inclui uma obra assinada pelo artista português, Pedro Calapez, esconde também um pequeno jardim exterior. Este local, que tem vista privilegiada para a Praça da Alegria, foi totalmente decorado com peças de mobiliário da marca, onde domina o emblemático motivo cannage em azul e branco. Apesar de a linha Home não estar disponível em Portugal, a loja permite que os clientes encomendem as suas peças preferidas com base na oferta disponível em catálogo.

A subida até ao segundo e último piso é feita na companhia da Valquíria que subtilmente muda de cor, passando do rosa para o azul e, desta forma, nos introduz naquele que é o universo masculino da Dior. Seja adepto de um estilo casual ou formal, os admiradores da marca de luxo podem escolher entre opções de ready to wear, em denim ou alfaiataria. Para além de botas militares ou loafers, também é possível encontrar praticamente toda a oferta de ténis masculinos da marca e onde se inclui aquela que é a grande novidade do ano, os B57. Este modelo desportivo resulta da junção de duas silhuetas diferentes, os B30 e B27, e que traz conforto e estilo para o dia a dia.

Outro destaque vai para a utilização do famoso padrão CD Diamond, criado por Marc Bohan, na década de 1970, e que incorpora as iniciais da Maison. Este motivo, que se assemelha à forma de um diamante, é utilizado exclusivamente na linha de homem e foi resgatado para a atualidade por Kim Jones em diferentes peças e acessórios, como é o caso da mochila Hit The Road.

Sendo a marca francesa uma referência de luxo na confeção de fraques e fatos, a loja conta ainda com um serviço de alfaiataria que permite oferecer a todos os clientes uma experiência personalizada neste segmento.

A Dior está aberta todos os dias entre as 10h e as 19h.