A colecção de fatos de treino super macios, t-shirts com logótipo e acessórios para mulheres, homens e crianças são perfeitos para a estação o inverno, e 10% do preço de compra de cada item (Primark) RED vai diretamente para o Fundo Global para combater as pandemias com (RED).

As peças (Primark) RED podem ser usadas em conjunto para um aspeto monocromático da cabeça aos pés ou separadamente como base do seu vestuário, adicionando peças do seu guarda roupa existente.

A coleção também está disponível em tamanhos de mini-me iguais para os mais pequenos.

Vários produtos vêm sob a etiqueta Primark Cares, sendo todo o vestuário feito com algodão orgânico e uma seleção dos acessórios feitos com plástico reciclado.

Com preços que variam entre 3€ - 20€, a coleção de 16 peças estará disponível em lojas selecionadas em dezembro.