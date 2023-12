Para uma saída na noite de Nova Iorque, Rita Ora fez-se acompanhar do marido, o ator e realizador Taika Waititi, e apostou um look que irradia ousadia e irreverência.

A cantora britânica escolheu uma camisa de seda num tom cru, que é um clássico em qualquer armário, e combinou-a com uma minissaia preta sendo que o grande destaque do look foram mesmo os collants e as meias até ao joelho com laços.

No campo do calçado e dos acessórios apostou nuns sapatos com salto e numa clutch de cor preta e, por mim, num laço vermelho comprido no cabelo.

A camisa com botões é 100% seda e faz parte da linha Selection da marca espanho Mango, estando à venda por 120 euros.

Descubra esta e outras peças aqui.