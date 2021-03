“A beleza não segue padrões” é a nova identidade da SKIN que pretende reforçar a sua presença no mercado da cosmética. O rebranding da loja online portuguesa especializada em produtos de beleza e cosmética foi apresentado através de um vídeo no feminino onde é feito um apelo claro ao respeito e onde é reforçada a defesa pela individualidade de cada um.

Diogo Pinheiro, manager-partner da Legendary People + Ideias - agência responsável pela nova imagem - , sublinha que "este é o momento para as marcas de beleza se posicionarem junto do consumidor com mensagens positivas, que vão muito além da simples promoção de produto. A palavra que antes se destacava subliminarmente na base das vendas – insegurança – é agora substituída por confiança e foi isso que quisemos transmitir em cada elemento gráfico, muito focado no objetivo de evidenciar a diversidade das texturas e tons de pele."

Para além de prestar serviço personalizado de consultoria e responder às necessidades dos seus consumidores, a marca pretende ainda ajudar a revelar a verdadeira beleza de todos aqueles que fazem parte da sua comunidade.

"Para a SKIN, sempre foi clara a necessidade de colocarmos no mercado, mais do que uma montra de produtos incríveis, um serviço. As pessoas têm muitas dúvidas sobre que produtos usar e quais os mais adequados para o seu tipo de pele, e não nos fazia sentido termos as melhores marcas sem esse serviço acompanhado”, esclarece a equipa de marketing da marca em comunicado.

