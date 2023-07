JD Sports

Desde o fim de junho que a JD Sports do centro comercial Colombo está de cara lavada. Esta nova abertura, que agora está localizada no piso 2, foi alvo de uma ampliação e conta com 700m2.

Mas as novidades não se ficam por aqui, pois esta nova loja conta com uma particularidade muito especial: é a maior em território nacional.

Aqui os amantes de desporto vão poder encontar as últimas tendências de sportswear para toda a família, assim como ter acesso às melhores marcas deste segmento.

Outra das novidades deste espaço é o facto de esta ser a primeira loja do país a comercializar, em exclusivo, as marcas Juicy Couture, Under Armour e Lacoste.

New Yorker

Se é fã de roupa confortável com um toque desportivo, o centro comercial Nova Arcada, considerado uma referência na cidade de Braga, acaba de inaugurar um novo espaço que lhe pode interessar.

Chama-se New Yorker e é uma loja conhecida essencialmente pela sua oferta de streetwear e moda desportiva mas sem esquecer as últimas tendencias da estação.

FSBN, FB SISTER, SMOG, AMISU e BLACK SQUAD são algumas das marcas de confecção própria que poderá encontrar ao longo dos seus 1.300 m2.

A New Yorker está localizada no piso 1.

Nike

Maior, mais clean e com oferta mais diversificada. É assim que se pode descrever a nova loja da Nike que abriu portas no mês passado no centro comercial Colombo.

O novo espaço consegue reunir coleções de vestuário para homem, mulher e criança, assim como diferentes opções de calçado e acessórios para que nada lhe falte seja qual for o seu desporto de eleição.

A loja está localizada no piso 2 e conta com um visual mais clean, em tons de branco, e com um total de 730m2.

New Balance

O Designer Outlet Algarve, conhecido por ser um dos melhores destinos de compras a sul do país devido ao seus descontos, acaba de adicionar uma nova marca desportiva ao seu portefólio: a New Balance.

A marca norte-americana que dispensa apresentações é a mais recente abertura deste espaço comercial e que, desde o final de junho, "vem acrescentar valor à oferta de desporto no Designer Outlet Algarve”, refere Miguel Paraíso Guerreiro, diretor-geral do DOA em comunicado.

Neste loja de 329m2, os fãs onde vão poder ver e experimentar alguns dos modelos de ténis mais icónicos da marca, assim como adquirir alguns dos essenciais de moda desportiva aos melhores preços.