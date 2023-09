1. Hidrate a pele

A hidratação é essencial para manter a pele saudável e prolongar o seu bronzeado. Use um hidratante corporal diariamente, especialmente após o banho, para ajudar a reter a humidade na pele. Opte por produtos com ingredientes nutritivos, como óleo de coco ou manteiga de karité, que ajudam a manter a pele macia e flexível.

2. Evite esfoliações agressivas

Embora a esfoliação seja importante para remover as células mortas da pele, é melhor evitar esfoliações agressivas quando se quer prolongar o bronzeado. Poderá sempre recorrer a esfoliantes suaves e aplicá-los com movimentos suaves. Isso ajudará a manter a camada superficial da pele intacta por mais tempo e assim, proteger o bronzeado.

3. Mantenha-se protegido do sol

Embora seja tentador expor-se ao sol para manter o bronzeado, é fundamental proteger a pele dos raios UV, uma vez que estes podem ser bastante prejudiciais para a sua saúde. Use sempre protetor solar com um fator de proteção adequado para evitar queimaduras solares e danos à pele. Além disso, evite a exposição durante as horas de pico do sol e use roupas de proteção, como chapéus de abas largas e roupas leves.

4. Utilize produtos que realcem o bronzeado

Nos dias que correm existe uma variedade de produtos que realçam e prolongam o bronzeado. Opte por hidratantes corporais com propriedades iluminadoras, que proporcionam um brilho sutil à pele.

5. Consuma alimentos ricos em betacaroteno

O betacaroteno é um nutriente que pode ajudar a intensificar o bronzeado e prolongar sua duração. Alimentos como cenoura, abóbora, batata-doce e manga são ricos nesse nutriente e devem fazer parte da sua dieta para conseguir obter melhores resultados.