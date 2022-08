Pode parecer estranho uma marca de roupa estar a pedir aos consumidores que façam uma reflexão sobre o consumismo sem consequência ao mesmo tempo que promovem a sua nova coleção. Mas a verdade é que esta não é uma marca qualquer. Chama-se Metralha, é uma empresa de slow fashion que produz todas as suas peças em Portugal e que desde 2016 que tem um propósito muito específico: comunicar através das suas coleções que cria.

Não é de espantar que o seu novo lançamento seguisse a mesma linha criativa e sempre com uma mensagem muito direta e incisiva. Mais do que vender roupa unissexo, a sua nova coleção cápsula, intitulada “4N0M4LY” e de edição limitada, pretende agitar mentes – começando no próprio packaging envolto em simbolismo - e convidar o cliente a fazer uma reflexão sobre o consumismo sem consequência.

Criada em parceria com Mr. Anderson, que ao longo dos anos já tem colaborado com a marca de streetwear portuguesa e cuja identidade é um mistério, a coleção é composta por dois jeans relaxed fit para homem, disponíveis em duas lavagens diferentes (149 euros), e que se destacam pelo bordado no bolso traseiro idealizado por Mr.Anderson e cuja produção demora mais de duas horas.

A coleção Metralha x Mr. Anderson já está disponível nas lojas físicas (na Skills, em Braga, e a Collective SkateShop, na Trofa) e online.

Descubra mais sobre a Metralha aqui.