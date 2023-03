Vestopazzo

A Vestopazzo — uma marca italiana que atua há mais de 27 anos na indústria de bijutaria e acessórios de moda — chegou ao Centro Vasco da Gama com uma linha de joias de alumínio 100% reciclado. Localizada no Piso 0, esta novidade abriu portas no final do ano passado.

Com uma grande variedade de designs, que resultam da experimentação de novas técnicas, a marca apresenta propostas para todos os gostos e estilos. Nesta linha amiga do ambiente e acessível destacam-se pulseiras, colares, brincos e não faltam anéis — tudo feito à mão.

Primor

No passado mês de fevereio, o Forum Algarve inaugurou uma nova loja onde vai encontrar tudo o que precisa para cuidar de si. Chama-se Primor e é uma referência no segmento de cosmética, beleza, bem-estar e lifestyle na Península Ibérica.

Ao longo dos seus mais de 600 metros quadrados, vai perder-se entre tratamentos de parafarmácia, cosméticos naturais, cosméticos coreanos e secção dedicada exclusivamente ao cuidado masculino.

Localizada no piso 1, Aquela que é a maior loja a sul do país está localizada no piso 1 do centro comercial e está aberta todos os dias.

Adolfo Dominguez

A marca espanhola acaba de expandir a sua presença em Lisboa com uma abertura no Centro Comercial Colombo.

Neste novo espaço, com cerca de 157 metros quadrados e instalado no Piso 1, os fãs da marca vão poder conhecer as novidades de moda para homem e mulher marcadas pela elegância.

Se é fã de acessórios prepare-se. Carteiras, cintos, malas, luvas, gorros, lenços, joias e calçado são algumas das opções que vai encontrar numa secção dedicada a este segmento.

Calvin Klein

A área premium do Norteshopping acaba de inaugurar um novo espaço, a Calvin Klein Jeans. Naquela que é a primeira loja full price em território português, os clientes vão poder encontrar peças da Calvin Klein Underwear e Calvin Klein Jeans.

Este espaço com 150m2 destaca-se ainda por ser a primeira loja na Península Ibérica com um novo conceito que se inspira em materiais naturais premium, como a pedra e a madeira, recorrendo a uma combinação de cores neutras que conferem destaque ao produto e aos expositores.

TOUS

Moderna, luminosa e criativa. É assim que se pode descrever a nova loja da Tous que está de cara lavada. Localizada no Vila do Conde Porto Fashion Outlet, um dos destaques deste espaço comercial vai para o novo design e conceito que conta com a introdução de três amplos displays Led.

Para além das joias, carteiras e acessórios para mulher, homem e criança, ao longo dos 110 m2, aqui é possível conhecer uma novidade: a linha de fragrâncias da marca.

Boticário

Despertar os sentidos e provocar os clientes a amar mais — a si mesmos e aos outros. É este o objetivo do novo conceito da nova loja da O Boticário que acaba de abrir portas a norte do país.

A loja do NorteShopping, em Matosinhos, destaca-se pela organização do espaço em três áreas especiais: a Gift Station, onde é possível personalizar presentes com várias embalagens e acessórios, o Lavatório de Cuidados, uma zona onde é possível sentir a textura e aroma de cada produto na pele , e o make up corner, onde vai encontrar todos os produtos das marcas Make B. e Intense. Aqui também poderá conhecer um pouco mais sobre o “poder da quinoa”, o ingrediente-estrela de muitos produtos, um canto especial dedicado ao tema.

Calzedonia & Intimissimi

A Calzedonia e a Intimissimi do Forum Viseu voltaram a reabrir no início do mês totalmente renovadas e com uma nova localização.

Estes dois espaços - dedicados ao universo da moda, lingerie, roupa interior, homewear e pijamas - encontram-se lado a lado, no Piso 1 do centro comercial.

A Calzedonia agora conta com um espaço de 93M2 dedicados à oferta dos melhores artigos para homem, senhora e criança, onde se incluem meias, collants, calças e biquínis. Já a Intimissimi destaca-se pelo seu novo conceito de loja decidida a surpreender os visitantes com as melhores soluções de moda íntima.

Boss

De forma a captar um público mais jovem e global e alicercado no conceito #beyourownboss, a loja BOSS adotou uma nova identidade visual que ja é possível ver com os seus próprios olhos na loja do Designer Outlet Algarve.

Para além de um novo logótipo, o espaço, que foi alvo de uma renovação exclusiva, conta com 418 m2, com uma secção para homem e mulher e uma atmosfera convidativa onde se destacam as cores da BOSS, como é o caso do preto, branco e camel.

Zara

Mais clean, mais tecnológica e mais espaçosa. Assim é a nova Zara do Colombo que conta com três mil metros quadrados e um novo conceito que prentede oferecer ao cliente uma experiência de moda única e integrada com a plataforma online.

Aqui é possível navegar online pela loja, consultar o stock disponível, reservar um provador ou recolher as compras em duas horas — estas são apenas alguns dos serviços disponíveis através da app da marca espanhola. Além disso, esta loja conta com novas funcionalidades, como um ponto de recolha de compras online com silo robotizado, caixas de auto cobrança, zona de reciclagem de cartão para clientes e até um contentor de recolha de roupa usada.

A loja - que é a segunda do género em Portugal - conta ainda com novas áreas dedicadas ao lançamentos mais recentes da marca, como a linha de lingerie e zonas de calçado e acessórios na secção de mulher. Estes espaços boutique com design e mobiliário diferenciados estão equipados com áreas de reposição adjacentes que facilitam a assistência personalizada ao cliente.

SkinCeuticals

A SkinCeuticals acaba de abrir o seu primeiro espaço físico a Norte do país. A Farmácia Ferreira da Silva, do Norteshopping, foi o local escolhido para instalar a nova flagship da marca que prentede oferecer a todos os clientes uma experiência única.

Aqui todos os clientes vão poder realizar um diagnóstico de pele com recurso a uma máquina de luz LED, receber um aconselhamento personalizado por Skin Experts da marca de forma gratuita e ainda usufruir de uma experiência de utilização dos produtos.

Estes protocolos gratuitos, que têm a duração de 40 minutos, devem ser marcados presencialmente ou por telefone diretamente com a farmácia.

AWA Massage

Na correria do dia a dia, entre casa e trabalho, pouco tempo sobra para relaxar. A pensar nisso, o CascaiShopping inaugurou um quiosque de massagens rápidas, com técnicas de relaxamento e desportivas.

Na AWA Massage - que se pretende assumir como uma bolha de relaxamento acessível a todos os clientes que passam pelo espaço comercial - é possível descansar corpo e mente entre 10 ou 30 minutos.

Localizado no piso 1, as massagens começam nos 9,50€ e o quiosque funciona entre as 10h00 e às 23h00.