Quando se desenharam os esboços iniciais daquelas que seriam as primeiras sabrinas Josefinas em 2013, não se imaginava que o mundo iria rapidamente render-se à marca de luxo portuguesa. Do papel para os pés de Chiara Ferragni e de outras influencers foi um salto de bom gosto, seguindo-se uma presença inesquecível na semana da moda de Nova Iorque. E foi na cidade que nunca dorme que a Josefinas abriu a sua primeira flagship store. A rota entre Portugal e o além-fronteiras estava traçada e o destino da marca continuou-se a desenhar, de forma consciente e impactante.

Percorrer o mundo, com pés e cabeça

A Coleção Nº1 da Josefinas, com as suas sabrinas originais feitas à mão por artesãos portugueses, prometeu levar as mulheres onde elas quisessem, porque a vida é uma viagem imperfeita… e ainda bem, pois só assim é que se ganha espaço para sonhar, agir e concretizar. E porque cada mulher é livre e única para ser quem é, a Josefinas começou a proporcionar novas experiências, com opções para todos os gostos e estilos: às icónicas bailarinas juntaram-se sapatilhas desportivas, sandálias, sabrinas vegan, modelos com saltos médios, e até botas, brogues e loafers. A vida leva-nos por vários caminhos e temos de estar prontas para tudo.

Porque tudo é possível. A Josefinas já sabia isso e foi apenas um incentivo extra para inspirar outras mulheres a delinearem o seu próprio caminho – sonhos sem limites, ideias arrojadas e mudanças inesperadas incluídas. E porque a marca sempre pensou e trabalhou fora da caixa, o lançamento da Power Lunch em 2020, uma lancheira original em pele, não só foi mais um momento wow nesta caminhada, como foi o desafio para a criação da primeira coleção de malas.

Olhando para trás, Joana Esteves, CEO da Josefinas, recorda em comunicado o quão rápido a marca se posicionou aos pés do mundo e como o mundo se reviu instantaneamente não apenas na excelência do calçado português, mas na missão da marca: “Defendemos sempre aquilo em que acreditamos e os nossos produtos prestigiosos ganham vida enquanto amuletos de sorte, motivação, autoestima e entreajuda. E não há uma mulher, ou homem, que tenha ficado indiferente. Prova disso é a participação em inúmeros eventos internacionais de renome. As pessoas sentem a marca como algo realmente transformador.”

#ProudToBeAWoman

Para além da sabedoria e do talento dos mestres portugueses que, uma década depois, continuam a construir cada peça Josefinas individualmente e da forma mais autêntica possível, há outra coisa que não mudou: a essência #ProudToBeAWoman. O lema que acompanha a marca desde os primeiros passos é a sua alma e coração, como explica Joana Esteves.

“Acreditamos que quando ajudamos uma mulher, contribuímos para um mundo melhor e mais justo e o poder desta marca que toca a vida das mulheres vai muito para além daquilo que ela calça ou usa ao ombro, impacta efetivamente o seu presente e o seu futuro. A Josefinas tem promovido e trabalhado continuamente com projetos, escolas e campanhas que ajudam meninas e mulheres a consolidarem o seu merecido espaço na sociedade, com confiança, igualdade e sucesso. Não fazia sentido ser de outra maneira”.

A mãe do feminismo, Gloria Steinem, pensou exatamente o mesmo quando se juntou ao movimento e esse foi outro momento #ProudToBeAWoman memorável.

Ligações para a vida

Quando se juntam todos os pontos traçados ao longo de uma década, está criada uma comunidade única que, embora espalhada pelos quatro cantos do mundo, aproxima-se pelo facto de esta ser uma marca nativa digital que sempre valorizou a sua comunidade e que a quer cada vez mais próxima. Daí a existência do seu clube exclusivo ThePinkBond – um reflexo do mundo Josefinas onde há espaço para tudo: sonhos cor-de-rosa e conversas boas, propósito e poder, ação e fazer acontecer.

Ah, e claro, novidades em primeira mão, como o início das celebrações do 10º aniversário, marcado pelo lançamento da Bright Capsule Collection – uma edição limitada que celebra a arte que dá vida ao calçado, à ilustração, à comemoração. Com 5 novos modelos, onde não falta glitter, pele e o metalizado, cada par é luxuosamente embrulhado numa caixa ilustrada por incríveis ou talentosas artistas nacionais e internacionais, exclusivamente para a iniciativa Expressions In a Box... porque é traço a traço que se fez e que se continua a fazer um caminho brilhante. E porque em qualquer momento Josefinas aquele brilho especial nunca falta – o da marca e o da mulher que a usa.

Joana Esteves não tem dúvidas: “O futuro da Josefinas é um caminho onde cabe tudo – imaginação, criatividade, luxo, intemporalidade, irreverência… onde não só pretendemos continuar a deixar a nossa marca no mundo da moda com elegância e propósito, como fazemos questão de continuar a inspirar e a capacitar as mulheres que caminham connosco, porque são elas que movem a Josefinas.”