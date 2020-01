Discretos ou muito coloridos, lisos ou estampados, em xadrez ou com outros padrões em voga, são uma das peças indispensáveis para combater as baixas temperaturas no outono/inverno de 2019/2020. 35 modelos ainda nas lojas.

