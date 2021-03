Blush, coral, framboesa, marshmallow ou pastilha elástica... São muitas e variadas as tonalidades para uma lufada de ar fresco no guarda-roupa, saturado de cores neutras e escuras. Escolha as suas de acordo com o seu tom de pele e use-as em look total ou combinadas.

