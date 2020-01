As baixas temperaturas da estação pedem roupas aconchegantes e mais fortes. As fazendas, os pelos e as lãs aportam mais conforto e ganham um maior protagonismo nos dias que ainda restam do outono/inverno de 2019/2020.

