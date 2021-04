São raras as mulheres que não têm, pelo menos, um par de sapatilhas. As gerações mais novas não as largam. As marcas, sempre atentas, aproveitam para recriar os seus modelos de ténis mais icónicos, levando a um ressurgimento do retro na primavera/verão de 2021.

